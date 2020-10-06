محافظ البصرة يبحث مع «اليونامي» التعاون المشترك ودعم قطاعات الصحة والبيئة والتعليم ومياه الشرب

2020/10/06 | 07:42 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي/ صفاء الفريجيبحثت محافظة البصرة، أمس الاثنين، مع برنامج الامم المتحدة لدعم العراق(اليونامي) التعاون المشترك والاستفادة من الخبرات الدولية في مجالات دعم القطاعين الصحي والتعليمي، وتحسين واقع البيئة ومياه الشرب، جاء ذلك خلال لقاء محافظ البصرة المهندس اسعد عبد الامير العيداني، بنائب الممثل الخاص للامين العام للامما لمتحدة (يونامي) والمنسق المقيم للشؤون الانسانية في العراق ايرينا فوياشكوفا-سولورانو.وقال العيداني للمركز الإعلامي، سعدنا باستقبال السيدة ايرينا فوياشكوفا-سولورانو في اول زيارة لها للبصرة، للاطلاع على الواقع الانساني والخدمي في المحافظة.وتابع:» ان اللقاء مع وفد صندوق الامم المتحدة لدعم العراق(اليونامي) ومكتب المنسق العام للشؤون الانسانية في العراق، كان مهما، اذ قدمنا شرح مفصلا عن الواقع الخدمي والبيئي في المدينة، والمشاريع التي تنفذه الحكومة المحلية في هذا الجانب، الى جانب الحديث عن البرامج والمشاريع التي تنفذه الامم المتحدة في المحافظة.واضاف:» اكدنا على ضرورة التعاون المشترك والاستفادة من الخبرات العالمية وما تمتلكه الامم المتحدة من تجارب وبرامج مهمة في دعم قطاع الصحة في ظل جائحة كورونا، ونقلنا لهم الدور الكبير الذي قدمته الكوادر الطبية في البصرة، والتي عملت بنفس المستوى الذي قدمته الطواقم الطبية العالمية بهذا المجال، لافتاً الى ان الحديث تطرق الى مسألة دعم القطاع التربوي والاكاديمي، فضلا عن العمل في مجال تحسين مستوى مياه الشرب وتحسين واقع البيئة في البصرة. واشار الى ان البصرة تأمل ان تحصل على خبرات اكبر من كل المنظمات الانسانية والدولية في مختلف المجالات بما يضمن تحسين المستوى الحياتي لكل البصريين.من جانبها اوضحت نائب الممثل الخاص للامين العام للامما لمتحدة (يونامي)والمنسق المقيم للشؤون الانسانية في العراق، السيدة ايرينا فوياشكوفا-سولورانو انها سعيدة بزيارتها الى محافظ البصرة ولقاء السيد المحافظ.واضافت :» سعيدة جدا بتواجدي بالبصرة، ونحن نعمل في الامم المتحدة على تنفيذ برامج مهمة لتحسين التعليم والمياه والبيئة والبرامج الثقافية الاخرى في البصرة التي تمتلك اهمية خاصة في العراق.وتابعت: ناقشنا مع السيد المحافظ، اليات التعاون في خطط مستقبلية في مجال الصحة ومكافحة فايروس كورونا(كوفيد 19) وايضا العمل على نشر ثقافة مسالة التباعد الاجتماعي ودعم قطاع الصحة وقضايا اخرى تحتاج المساعدة.واختتمت الحديث بالقول، ان زيارات اخرى لمحافظة البصرة سينفذها صندوق الامم المتحدة لدعم العراق(اليونامي)و مكتب المنسق العام للشؤون الانسانية في العراق، من اجل العمل في المجتمع البصري،مجتمع امن وصحي ومتقدم.

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