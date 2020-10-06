فرقة العباس القتالية تكشف مهامها ضمن خطة زيارة الأربعين

2020/10/06 | 07:55 - المصدر: NRT عربية

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المشرف على فرقة العباس ميثم الزيدي

فوتو: ارشيف

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشفت فرقة العباس القتالية، الهدف من انتشارها على مداخل مدن كربلاء وبغداد وبابل والنجف، فيما تحدثت عن مهامها ضمن خطة تأمين الزيارة.

وقال المشرف على الفرقة ميثم الزيدي، في تصريح للوكالة الرسمية، مساء أمس الاثنين، 5 تشرين الأول 2020، إن "فرقة العباس القتالية تدخل ضمن الخطة الأمنية التي وضعتها قيادة عمليات كربلاء"، مبينا ان انتشار الفرقة كان على مداخل كربلاء الثلاثة، بغداد وبابل والنجف .

واضاف الزيدي، أن "خمسة آلاف مقاتل ضمن فرقة العباس اشتركوا في تأمين الزيارة منهم أربعة آلاف أنيطت لهم واجبات غير قتالية بمهمة تفتيش الزائرين واخرى واجبات استخبارية وطيران مسير وكذلك واجبات خدمية اخرى.

وأشار إلى أن "خطة قيادة عمليات الفرات الاوسط للحشد الشعبي يشرف عليها لواء علي الاكبر وتتكون من ثلاثين الف مقاتل توزعوا على محيط كربلاء الخارجي"، نافيا في الوقت ذاته وجود "مخطط ارهابي" لاستهداف الزائرين على طريق بغداد كربلاء.

ر.إ

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