بتصميم يرمز لسنوات التيه في سيناء.. دبي تشهد افتتاح أول مطعم

2020/10/06 | 08:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باتت دبي المدنية الخليجية الأولى التي تفتتح مطعما خاصا بالمأكولات اليهودية "الكوشر"، في أعقاب معاهدة "إبراهيم" بين الإمارات وإسرائيل، التي فتحت الباب أمام حزمة من التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

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