تعديل المادة ٥٧: هجوم آخر على حقوق النساء في العراق - هدى الجابري

2020/10/06 | 08:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#هدى_الجابري بالرغم من كل ما يعانيه المجتمع العراقي من فقر وعوز وفقدان فرص العمل.



بالرغم من المطالبات الجماهيرية بأنهاء الطائفية والفساد في المؤسسات الحكومية والسيطرة على الأحزاب وميليشياتها وسحب السلاح من الشارع.



بالرغم من الحاجة الملحة لسن قوانين رادعة ضد القتل والعنف المنزلي واغتصاب الاطفال، من فشل المنظومة الصحية في علاج المرضى او حماية أجساد وكرامة الموتى من سراق ومتاجري الأعضاء البشرية.



وبالرغم من امتلاء ......





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