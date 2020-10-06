أزمات الأقتصاد العراقي من يعالجها في ظل المحاصصة الطائفية والفساد وسوء الادارة والتخطيط؟! - عادل عبد الزهرة شبيب

2020/10/06 | 08:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عادل_عبد_الزهرة_شبيب منذ النصف الثاني من عام 2014 , واجه العراق ضغوطا اقتصادية شديدة لمواجهته أزمتين متزامنتين تتمثل الأولى باحتلال داعش للموصل ولثلث الأراضي العراقية , والثانية صدمة انخفاض اسعار النفط في الأسواق العالمية والتي تأثر بها الاقتصاد العراقي كون اقتصاده اقتصاد وحيد الجانب يعتمد كليا على تصدير النفط الخام بسبب سوء الادارة ونهج المحاصصة الطائفية حيث لم يتمكن من تنويع مصادر دخله.



وكان لهاتين الأزمتين آثارا ......





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