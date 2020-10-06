2020/10/06 | 08:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_الخميسي يقول شمس التبريزي: " البذرة لا تصدق أن شجرة ضخمة مخبأة داخلها".



ولا يصدق البشر في حياتهم اليومية أن البطولة مخبأة في سلوكهم الاعتيادي إلى أن تحين لحظة يتعرض فيها الوطن للإهانة، فتورق شجرة الشجاعة ومن بذرة صغيرة يفوح عطر الأسطورة.



يقول أيمن حسن الجندي المصري البسيط إن عمه كان جندي صاعقة، وعمه الثاني كان في سلاح المدفعية الخفيفة، أما عمه الثالث فقد استشهد في حرب أكتوبر، وأنه – أي أيمن- تشبع من صغره ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أيمن حسن .. أكتوبر زمن الأسأطير - أحمد الخميسي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أيمن حسن .. أكتوبر زمن الأسأطير - أحمد الخميسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).