الدفاع المدني يكشف سبب حريق باب المعظم وخسائره

2020/10/06 | 08:30 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكدت مديرية الدفاع المدني العامة حصول خسائر كبيرة اثر الحريق الذي التهم سوق مجمع باب المعظم شمالي العاصمة بغداد صباح أمس.

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