 البياتي: الحكومة ستسقط نفسها بمساعدة الموظفين المحرومين من رواتبهم

2020/10/06 | 08:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص..

رأى المحلل السياسي كامل البياتي، ان حكومة الكاظمي اشعلت غضب الشارع وستقود بنفسها الى الهاوية، لافتا الى ان الموظفين لن يقفو مكتوفي الايدي امام الازمة المالية المفتعلة وقد تثور شرارة غضبهم في أي لحظة لاسقاط الحكومة.

وقال البياتي لـ، /المعلومة/، ان “حكومة الكاظمي مازالت تتخبط في إدارة الازمة المالية رغم تصويت البرلمان على قانون الاقتراض ووجود أموال النفط والعوائد الأخرى من المنافذ الحدودية والضرائب وغيرها”.

وأضاف ان “التلويح بإعادة تظاهرات تشرين في الـ 25 من الشهر الجاري، والازمة المالية الراهنة، كلها ستقود الى مظاهرة مليونية لم تتمكن الكتل الخرسانية في الخضراء من الصمود امامها، ومن المرجح ان يخرج ملايين الموظفين للمطالبة باسقاط الحكومة وتغيير النظام بشكل كامل من دون الوصول الى الانتخابات في حزيران المقبل”.

وأوضح ان “عمر الحكومة الحالية قد يكون اقصر مما مخطط له، بسبب التلاعب بمعاش الموظفين الذين يتجاوز عددهم 3 ملايين، إضافة للشرائح الأخرى من الخريجين والمطالبين بالخدمات، كلهم شرائح ستقف ضد الحكومة من اجل اسقاطها والتأسيس لنظام جديد بعيد عن سطوة الأحزاب والتدخلات الأميركية”.



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