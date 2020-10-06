2020/10/06 | 08:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص..

حذر الخبير الأمني علي الوائلي، من استمرار القصف العشوائي داخل العاصمة بغداد، من دون إيجاد رادع او تحرك امني للقبض على الفاعلين، لافتا الى ان الجانب الاميركي بامكانه معرفة مكان اطلاق الصواريخ ورصد تحركات مطلقيها في وقت يتجاهل فيه مثل هكذا إجراءات ويتهم الحشد الشعبي بارتكابها.

وقال الوائلي لـ /المعلومة/، ان “السفارة الأميركية في بغداد تمتلك أجهزة رصد ومنظومة دفاع جوي وبالامكان معرفة مكان انطلاق الصواريخ ورصد تحركات مطلقيها عن طريق الأقمار الصناعية”.

وأضاف ان “السفارة الأميركية تتهم الحشد الشعبي بالقصف الصاروخي الذي شهدته العاصمة، في وقت قد تكون هي من تقف خلف هذه الاعمال من خلال تمويلها للمجاميع الإرهابية لاحداث الارباك الأمني والايقاع بالحشد الشعبي”.

وبين ان “حياة المدنيين في خطر واستمرار بقاء السفارة الأميركية في بغداد ينذر بمزيد من المخاطر، جراء القصف الإرهابي على المناطق السكنية بذريعة استهداف المنطقة الخضراء”.



انتهى 25ن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير امني يحذر من استمرار القصف العشوائي داخل العاصمة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبير امني يحذر من استمرار القصف العشوائي داخل العاصمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).