أسعار ومواصفات أفضل هواتف شاومي في 2020

2020/10/06 | 08:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ تعد شركة شاومي الصينية من الرائدة في صناعة الهواتف الذكية فى العالم من أكثر العلامات توزيعًا بحجم مبيعات ضخم فى سوق الهواتف الذكبة العالمي، و ظهر ذلك جليًا منذ بدايتها عام 2010 حيث أثبتت جدارتها وريادتها في عالم تصنيع الهواتف، و أطلقت في الآونة الأخيرة العديد من الهواتف الذكية الحديثة، التي تتميز بالعديد من […]

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