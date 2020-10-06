3 ميزات خفية فى جوجل كروم لا يعرفها أغلب المستخدمين

2020/10/06 | 08:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ يستحوذ محرك البحث العالمى جوجل كروم Chrome على أكثر من 90 % من الاستخدام العالمى، حيث يأتى بعده كل محركات البحث الأخرى مثل متصفح ايدج من مايكروسوف ، ومتصفح موزيلا فايرفوكس ، وغيره ورغم أن متصفح جوجل يتم استخدامه يوميا من قبل مئات الملايين ، إلا أن هناك الكثير من الخفايا الموجودة في المتصفح والتى لا […]

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