مؤشرات جوية “مخيبة” للأشهر الثلاث الأخيرة من العام.. متى موعد صافرة “الأمطار”؟

2020/10/06 | 08:51 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

مازالت التنبؤات الجوية متذبذبة بشأن حالة الطقس لفترة الخريف وسط تقلبات وتحديثات مستمرة، حيث تشير البيانات إلى تسجيل درجة اربعينية في محافظة واحدة بينما تطغى الدرجات الثلاثينية على باقي المحافظات، استعدادًا لانخفاض اكبر في درجات الحرارة نهاية الاسبوع الجاري، فيما تغيب الامطار لمدة 10 ايام على الاقل.

وقال المتنبئ الجوي واثق السلامي في تدوينة رصدتها “يس عراق”، إنه “من المتوقع أن تكون اجواء مشمسة بشكل عام والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة في اغلب المدن عدا البصرة وميسان ومناطق البادية تكون جنوبية شرقية مع ارتفاع معدلات الرطوبة صباحا”.

وتابع، “تنخفض درجات الحرارة قليلا خلال اليوم لتسجل عموم المدن درجات ثلاثينية ماعدا البصرة تسجل 40 درجة مئوية”.

وأضاف السلامي، “من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة نهاية الاسبوع بفارق 3 درجات، وستكون الاجواء اكثر اعتدالا خلال النهار ومائلة للبرودة فجرا ويزداد الاحساس بالبرودة في الاجزاء الشمالية الشرقية والتي تسجل دون الـ 30 مئوي” .

من جانبه قال المتنبئ الجوي صادق عطية إنه “ماتزال خرائط الطقس الموسمية تشير الى ان كميات الامطار موسم خريف ( بداية الموسم )، أقل من المعدلات الشهرية للاشهر( 10-11-12(، فيما تشير التوقعات إلى تحسن فرص الامطار لتكون ضمن المعدل بداية العام المقبل”.

وأضاف عطية، “لاتوجد حالة جوية ممطرة لغاية منتصف الاسبوع المقبل على اقل تقدير، عدا بعض الزخات من الامطار متوقعة الاربعاء المقبل شرقي دهوك ليلا”.

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