قادما من الكاريبي.. إعصار دلتا يهدد المكسيك وأميركا

2020/10/06 | 08:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحولت العاصفة الإستوائية دلتا إلى إعصار الاثنين في الكاريبي، وستبلغ قوة شديدة عند مرورها بشبه جزيرة يوكاتان المكسيكية الثلاثاء قبل الوصول إلى جنوب الولايات المتحدة هذا الأسبوع، كما أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية.

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