الزنك وفيتامين D..أفضل المكملات الغذائية لتعزيز جهاز المناعة

2020/10/06 | 08:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ درس باحثون من قسم الطب الباطني في ميشيغان، دور الزنك في تعزيز مناعة الجسم ضد الأمراض، وكشفوا أنه مركب “ضروري للوظائف الخلوية المتعددة بما في ذلك المناعة”.وبالنظر إلى المراجعات العلمية، لوحظ أن مكملات الزنك تساعد الأشخاص الذين يعانون من الالتهاب الرئوي والتهابات الجهاز التنفسي الحادة ونزلات البرد.وأضاف الباحثون أن “مكملات الزنك كانت […]

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