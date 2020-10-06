 المالية النيابية تكشف عن مناقشات بشأن قانون الخدمة المدنية وسلم الرواتب

2020/10/06 | 09:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

كشفت اللجنة المالية النيابية، عن وجود مناقشات بشأن انهاء التفاوت في الرواتب وانصاف جميع الموظفين بإعادة ترتيب سلم الرواتب وفقا للقانون.

وقال عضو اللجنة جمال احمد لـ /المعلومة/، ان “مجلس النواب لديه مناقشات حول قانون مجلس الخدمة المدنية الجديد من اجل المساواة في الرواتب وانصاف الجميع وانهاء التفاوت في رواتب الموظفين”.

وأضاف ان “اللجنة المالية كان لها جلسة مع مسؤول الخدمة المدني العراقية حول موضوع رواتب الموظفين وتوحيدها وفقا للقانون، وكذلك إعادة ترتيب سلم الرواتب”.

وبين ان “التفاوت واضح في الرواتب وينبغي ان يعدل بقانون يتم التصويت عليه داخل مجلس النواب، من اجل انصاف جميع الموظفين بسلم رواتب واحد”.



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