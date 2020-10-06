اتفاق شبه نهائي.. نائب يكشف عن تطورات قانون المحكمة الاتحادية وموعد تعديله

2020/10/06 | 09:01 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشف المتحدث باسم تحالف عراقيون النائب حسين عرب، الثلاثاء، عن تطورات تعديل قانون المحكمة الاتحادية وموعد حسمه.

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