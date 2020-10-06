الصحة تتهم أطباء بالكذب: مئات المصابين لا يراجعون المستشفيات

2020/10/06 | 09:01 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشفت وزارة الصحة والبيئة عن تنفيذ فرق طبية حملات بالتعاون مع العيادات الخاصة لحصر وإعداد بيانات دقيقة بشأن المصابين بكورونا، لاسيما الذين يفضلون مراجعة تلك المؤسسات بعيدا عن المستشفيات الحكومية.

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