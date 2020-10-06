فلسطين أمل الأحرار... - محمد الحنفي

2020/10/06 | 09:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_الحنفي فالنضال المقرون...بالتضحية...من سمات...مقاومة...فلسطين...العربية...والمقاومة العربية...في فلسطين...العربية...المغتصبة...حين تضحي...بالمال / بالأرواح...وهي تدرك...معنى التضحية...تدرك...أن الشعب...يعوض الشهداء...يدعم...مقاومة فلسطين...العربية...الصارت مثالا...للأحرار...في كل القارات...وعلى مستوى...العالم.



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