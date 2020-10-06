كيف أحرجنا رجال السادات - مصطفى مجدي الجمال

2020/10/06 | 09:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مصطفى_مجدي_الجمال في مثل هذه الأيام من 45 عامًا عقد اتحاد طلاب الجمهورية ندوة سياسية مهمة على مدى ثلاثة أيام بمشاركة عدد كبير من القيادات الطلابية، وكان عنوانها "مصر بعد عامبن من العبور" وذلك في مقر معهد التجارة الخارجية بالزمالك وقتذاك..تحدث في الندوة عدد من الوزراء..



كان واضحًا من اهتمام الدولة والأجهزة بالندوة أن نظام السادات يحاول السيطرة على الجامعة بعد حرب أكتوبر التي أصبح التباهي بها مبررًا لسياسات ا ......





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