رغم عدم تجاوزه مرحلة الخطر .. ترامب : لا تخافوا من كورونا – فيديو

2020/10/06 | 09:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ خرج الرئيس الأميركي دونالد ترامب من مستشفى وولتر ريد العسكري الذي عولج فيها على مدى أربعة أيام من فيروس كورونا المستجد، ودعا الأميركيين في رسالة مصورة إلى “الخروج” وعدم الخوف من فيروس كورونا.وعلى الرغم من أن أطباءه قالوا إنه لم يتجاوز بعد “مرحلة الخطر”، فقد ظهر ترامب متحديا بلا كمامة في مقطع مصور […]

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