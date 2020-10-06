2020/10/06 | 09:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ – تشير التنبؤات الجوية، إلى انخفاض كبير في درجات الحرارة في معظم مدن البلاد خلال اليوم.وقال المتنبئ الجوي واثق السلامي في إيضاح تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء، إنه “من المتوقع أن تكون اجواء مشمسة بشكل عام والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة في اغلب المدن عدا البصرة وميسان ومناطق البادية تكون جنوبية شرقية مع ارتفاع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طقس العراق : انخفاض كبير في درجات الحرارة في معظم مدن البلاد) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طقس العراق : انخفاض كبير في درجات الحرارة في معظم مدن البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).