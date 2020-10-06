ارتفاع اسعار النفط بعد خروج ترامب من المستشفى

2020/10/06 | 09:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، اليوم الثلاثاء، بعد تزايد التفاؤل بشأن المزيد من الحوافز المالية الأمريكية ومع عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض من المستشفى، في وقت نفسه اجتاح إعصار آخر خليج المكسيك في الولايات المتحدة.وتراجعت الأسعار بشكل حاد يوم الجمعة الماضي عندما دخل ترامب المستشفى، ثم قفزت […]

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