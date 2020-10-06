ديالى تعلن تسجيل 181 اصابة جديدة بكورونا بينها 21 للكوادر الصحية

2020/10/06 | 09:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..اعلنت دائرة صحة ديالى، الثلاثاء، عن تسجيل181حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية .وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” صحة ديالى اجرت فحوصات مختبرية لـ5847مسحة جديدة تبين بان 181منها موجبة اي مصابة بينها 21 للكوادر الصحية”.واضاف العزاوي،ان”129حالة مصابة تماثلت للشفاء خلال الساعات 24 الماضية فيما سجلت حالتي وفاة”.واشار العزاوي الى ان”تراكمية حالات الاصابة ارتفعت الى 10792حالة فيما حالات الشفاء بلغت 9562 وحالات الوفاة 219حالة”.وكانت ديالى سجلت في اذار الماضي اول اصابة مؤكدة بفيروس كورونا لزوجين من اهالي خان بني سعد.انتهى/25

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