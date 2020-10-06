الكاظمي يغرد بشأن زيارته لذي قار

2020/10/06 | 09:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، اتخاذ قرارات استثنائية تتعلق بمحافظة ذي قار، فيما أشار إلى أن المدينة تعرضت إلى التهميش.

وقال الكاظمي في تغريدة على “تويتر” إن “في ذي قار الخير والإباء والمبادئ والتأريخ والثقافة، وأيضا التهميش للأسف، كان اللقاء وجدانياً، بالإضافة الى ما اتخذ من قرارات استثنائية لدعم المحافظة”.

‏وتابع، “أور التأريخ والحبوبي والهور والنخل أمانة في أعناق العراقيين، وطيبة أهل ذي قار وكرمهم مدرسة للأجيال، تحية لذي قار وأهلها”.

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