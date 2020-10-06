مبيعات بـ740 مليون دولار في 5 سنوات.. إسرائيل

2020/10/06 | 09:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد إعلان أرمينيا استدعاء سفيرها لدى إسرائيل، على خلفية بيع أسلحة لصالح أذربيجان، رجح السفير الأرميني أرمان سمبتيان، توقف إسرائيل عن تزويد حليفتها بالسلاح في غضون يومين إلى 3 أيام.

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