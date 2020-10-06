أمجد عطوان يتنازل عن المتبقي من مبلغ عقده مع الكويت الكويتي للانتقال للشرطة

2020/10/06 | 09:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ خاص

كشف مصدر مقرب من لاعب المنتخب العراقي بكرة القدم وفريق الكويت الكويتي أمجد عطوان، أن اللاعب تنازل عن المتبقي من مبلغ عقده الى الكويت الكويتي من أجل اللحاق بموعد إغلاق الانتقالات الصيفية والتي حدد لها الاتحاد الدولي للعبة أمس الاثنين الموافق 5 تشرين الاول الجاري.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)،إن: "اللاعب امجد عطوان فسخ عقده مع فريق الكويت الكويتي بالتراضي وتنازل عن متبقي مبلغ العقد بعد ان دخل في مفاوضات مع فريقه السابق الشرطة العراقي لتمثيله في منافسات الموسم الجديد".

واضاف، ان، "عطوان انهى كل الاتفاقات مع الشرطة وهو متواجد حاليا في الكويت ومن المقرر ان يكون قد وقع العقد مع ادارة الشرطة قبل موعد غلق الانتقالات الصيفية".

وكان اللاعب امجد عطوان الى جانب زميله في المنتخب العراقي علاء عباس قد مثلا فريق الكويت الكويتي في الموسم الماضي حيث توج الفريق بلقب الدوري الممتاز.





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