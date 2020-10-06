2020/10/06 | 09:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-ذي قار

أصدرت شرطة محافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء (06 تشرين الأول 2020)، بياناً بشأن أنباء عن حدوث انفجار في شمالي المحافظة، فيما اشارت إلى أن الخبر عار عن الصحة.

وذكر إعلام شرطة المحافظة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مديرية شرطة محافظة ذي قار والمنشآت، تود أن توضح ما تناقلته بعض شبكات التواصل الاجتماعي وبعض القنوات والمواقع الاعلامية عن حادث انفجار في شمال الناصرية".

وأضاف البيان، أن "قيادة الشرطة تؤكد أن هذا الخبر عار عن الصحة، ولا يوجد حادث انفجار في عموم المحافظة"، مشيراً إلى أن "المحافظة تشهد حالة من الاستقرار الأمني".

ودعت شرطة المحافظة، "الجهات الإعلامية إلى استسقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة و الرسمية، ومن خلال صفحتنا وموقعنا الرسمي والمنصات المرتبطة به (موقع وصفحة العيون الساهرة)".

وتداولت بعض وسائل الإعلام، خبراً مفاده، حدوث انفجار في شمال محافظة ذي قار، وذلك عقب زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى المحافظة، وعقده جلسة مجلس الوزراء في المحافظة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( شرطة ذي قار تصدر بياناً بشأن أنباء حدوث انفجار في المحافظة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( شرطة ذي قار تصدر بياناً بشأن أنباء حدوث انفجار في المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).