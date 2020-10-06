الدراجي : موافقة البرلمان على الاقتراض ستكون مشروطة

2020/10/06 | 09:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/-اكد عضو اللجنة المالية النيابية، محمد صاحب الدراجي، أن موافقة البرلمان على الاقتراض هذه المرة ستكون مشروطة على الحكومة.وقال الدراجي في تصريح متلفز تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء، ان “وزير المالية وعد بتقديم الورقة الاصلاحية نهاية الشهر الماضي ولم يقدمها حتى الآن”، مضيفا أن “هناك خلل رقابي حكومي بشأن تقديم الورقة الاصلاحية للبرلمان”.وأردف أنه […]

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