الهجرة تنسق مع العمل لشمول النازحات برواتب شبكة الحماية

2020/10/06 | 09:27 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، الثلاثاء، عن تنسيقها مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لشمول النساء النازحات برواتب شبكة الحماية الاجتماعية.

وقال مدير عام دائرة شؤون الفروع في وزارة الهجرة علي عباس جهاكير في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه /المعلومة/، ان وزارته “وبالتنسيق مع وزارة العمل تسجل النساء النازحات في المخيمات من اجل اعداد احصائية بهن”، مؤكدا “ارسال فرق ميدانية لمخيمات النازحين في قضاءي النهروان وابي غريب في أطراف بغداد ومخيمات اخرى ببقية المناطق لتسجيلهن ضمن قاعدة بيانات الشمول برواتب شبكة الحماية”.

واشار الى انه “تم توفير احتياجاتهن وحل المشكلات التي تواجههن وتسهيل المتطلبات الضرورية لعودتهن إلى مناطقهن الأصلية، منوها بأن الجولة تضمنت اجراء مسح ميداني للنساء النازحات وللأطفال المرضى الذين تعمل الوزارة على دعمهم بالتعاون مع وزارة الصحة”.

واوضح جهاكير انه “جرى التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة لدعم فئة الشباب من النازحين من اجل تنفيذ برامج شبابية اضافة الى توفير فرص عمل لهم خاصة في المناطق المحررة بالتعاون مع المنظمات الدولية والمحلية”.



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