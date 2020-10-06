المالية النيابية: نعترض على أي اقتراض من دون إصلاحات

2020/10/06 | 09:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت اللجنة المالية النيابية أن الأوضاع في البلد جعلت الجميع يقتنع بأن وزارة المالية ستحتاج الى الاقتراض مرة اخرى

أعضاء في اللجنة نفوا وصول أي قانون للاقتراض الى مجلس النواب لغاية الان، معترضين في الوقت نفسه على أي اقتراض من دون إصلاحات.

وأضافوا أن وزير المالية علي عبد الأمير علاوي كان قد وعدهم بإرسال مسودة ورقة الاصلاحات نهاية أيلول، لافتين الى أن العراق يمتلك موارد عديدة لكنها مشتتة ولا تعود الى ضريبة الدولة.

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