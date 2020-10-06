وزارة الهجرة : شمول النساء النازحات برواتب شبكة الحماية الاجتماعية

2020/10/06 | 09:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – اعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، شمول النساء النازحات برواتب شبكة الحماية الاجتماعية.وقال مدير عام دائرة شؤون الفروع في وزارة الهجرة علي عباس جهانكير في تصريح لجريدة الصباح تابعته المستقلة، اليوم الثلاثاء , ان وزارته وبالتنسيق مع وزارة العمل تسجل النساء النازحات في المخيمات من اجل اعداد احصائية بهن، مؤكدا ارسال فرق ميدانية […]

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