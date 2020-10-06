مصرف الرافدين: سلف المتقاعدين ١٠ ملايين ومن دون كفيل

2020/10/06 | 09:47 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

اعلن مصرف الرافدين، الثلاثاء، ان سلف المتقاعدين التي تمنح عن طريق البطاقة الالكترونية تصل الى ١٠ ملايين.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، ان “التقديم على سلف المتقاعدين الكترونيا وعن طريق البطاقة”.

وأشار البيان الى ان “السلف التي يتم رفعها للمتقاعدين بدون كفيل”.



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