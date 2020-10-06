الأرجنتين تسجل أعلى معدل إصابات بكورونا في العالم

2020/10/06 | 09:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة- واع

قال موقع (أور وورلد إن داتا) التابع لجامعة أوكسفورد إن الأرجنتين سجلت أعلى معدل نتائج إيجابية لاختبارات كوفيد-19 في العالم.

وبحسب الموقع، أثبتت الفحوص إصابة نحو ستة من كل عشرة، مما يمثل انعكاسا لانخفاض مستويات الفحص والتطبيق الفضفاض لقواعد العزل العام.

وبلغ اجمالي حالات الإصابة بكورونا في الأرجنتين حتى يوم الاثنين 809728، حيث كان معدل الإصابة في الأيام السبعة الماضية يتراوح حول 12500 إصابة يوميا.



وتجاوز مجموع عدد الوفيات في البلاد 21 ألفا.

ويقول المسؤولون الصحيون إن انخفاض مستويات الفحص والقيود المتراخية دفعت المعدل الإيجابي (اكتشاف الإصابات) إلى مستوى عال، إذ قفز من حوالي 40 بالمئة في أغسطس إلى قرابة 60 بالمئة في الأيام السبعة الماضية، طبقا لحسابات رويترز استنادا إلى بيانات وزارة الصحة.

وتحتل الأرجنتين المركز الثامن عالميا في تسجيل الإصابات بكوفيد-19، وهي حاليا في المراكز الخمسة الأولى لمعدل الإصابات والوفيات لسبعة أيام على التوالي.



وأمريكا اللاتينية هي المنطقة الأكثر تضررا في العالم فيما يتعلق بالإصابات بفيروس كورونا والوفيات الناجمة عن مرض كوفيد-19 الذي يسببه.

المصدر: روسيا اليوم

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