امانة بغداد: اصلاح 4 تخسفات عملاقة بقاطع الكرادة

2020/10/06 | 09:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت امانة بغداد المباشرة باصلاح اربعة تخسفات بخطوط الصرف الصحي والامطار ضمن قاطع بلدية الكرادة.ونقل بيان للامانة ان “ملاكات دائرة بلدية الكرادة باشرت اعمال اصلاح التخسف الحاكم الحاصل بخط التصريف بطول ١٠٢ متر وقطر ٦٠٠ ملم واصلاح التخسف الحاصل بساحة المسرح الوطني بطول ٦٠ متر وبقطر ٣٠٠ ملم “.واضاف البيان ان “ملاكات الدائرة باشرت ايضا اعمال اصلاح التخسف الحاصل ضمن المحلة ٩٠٨ بطول ١٢٠ متر وقطر ٥٠٠ ملم والمباشرة باصلاح التخسف الحاصل بخط تصريف مياه الصرف الصحي والامطار بشارع ١٩ بطول ٦٠ وعمق ٤-٥ امتار”.

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