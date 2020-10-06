مصرف الرافدين يحسم الجدل بشأن الكفيل لسلفة المتقاعدين

2020/10/06 | 09:53 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اعلن مصرف الرافدين، الثلاثاء، ان سلف المتقاعدين التي تمنح عن طريق البطاقة الالكترونية تصل إلى ١٠ ملايين.



وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (6 تشرين الأول 2020)، إن "التقديم على سلف المتقاعدين الكترونيا وعن طريق البطاقة".

وتابع، أن "السلف التي يتم رفعها للمتقاعدين بدون كفيل".

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