بسبب اختطاف عميل

2020/10/06 | 09:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت محكمة أميركية الحكومة الإيرانية، بدفع أكثر من 1.4 مليار دولار كتعويضات لعائلة عميل سابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي اختفى خلال زيارة لجزيرة إيرانية في مارس 2007.

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