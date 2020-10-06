اعتقال مروج مخدرات اجنبي في منفذ حدودي بديالى

2020/10/06 | 09:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أعلنت قيادة شرطة محافظة ديالى، اليوم الثلاثاء (06 تشرين الأول 2020)، اعتقال مروج مخدرات أجنبي الجنسية في منفذ سومر الحدودي بالمحافظة.

وذكر إعلام شرطة المحافظة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "قسم شؤون المخدرات في شرطة ديالى ألقت القبض على أحد مروجي المخدرات، أجنبي الجنسية في منفذ سومر الحدودي بحوزته (6) غم من مادة الترياك، ومواد مخدرة أخرى ومواد تعاطي".

وأشار البيان إلى أن المتهم "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتوقيفه وفق المادة (28) مخدرات".

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