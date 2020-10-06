PUKmedia ينشر جدول أعمال جلسة برلمان كوردستان

2020/10/06 | 09:59 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان يعقد برلمان كوردستان جلسته الاعتيادية رقم 9 في دورته الخريفية للسنة الثانية من الدورة البرلمانية الخامسة، يوم غد الاربعاء.

وقالت رئاسة برلمان كوردستان في بيان: ان الجلسة ستشهد القراءة الأولى لمقترح قانون (الحفاظ على شبكات وأسس الماء والمجاري في إقليم كردستان –العراق) حسب أحكام المواد (79، 80، 82) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان.

واضاف البيان: ان الجلسة ستشهد ايضا القراءة الثانية لمقترح قانون (استيراد وبيع المنتوجات النفطية في إقليم كوردستان- العراق) وفق أحكام المواد (87، 88، 89) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان.

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