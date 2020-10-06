إصدار امر وزاري بتوزيع خريجي جامعات إقليم كوردستان

2020/10/06 | 09:59 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت وزارة الصحة والبيئة يوم الاثنين، أمراً وزارياً بتوزيع خريجي جامعات ومعاهد إقليم كردستان للعام 2018/ 2019 الدورين الأول والثاني.

وجاء في بيان للوزارة انه "هذا التوزيع جاء وفقا لأحكام قانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم 6 لسنة 2000 وتعديلاته، مع مراعاة إقرار قانون الموازنة لتهيئة التخصيص المالي لصرف رواتبهم".

وأكد البيان، أنه "لا تحسب مباشرتهم إلا بعد إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية، وأن القوائم تشمل خريجي الكليات التقنية وكليات التمريض وخريجي إعداديات التمريض".

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