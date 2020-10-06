تقرير : الكاظمي امامه فرصة تأريخية لاستعادة سيادة العراق. لكن هل سينجح؟

2020/10/06 | 09:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – سلط تقرير لمركز “أتلانتيك كونسيل ” الأميركي، الضوء على مساعي رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، لكبح جماح الفصائل العراقية الموالية لإيران واستعادة سيطرة الدولة عليها، وأهم التحديات التي تواجه حكومته بخصوص ذلك.ونشر المركز، الذي يعد مؤسسة بحثية غير حزبية مؤثرة في مجال الشؤون الدولية ويقع مقره في واشنطن، تقريرا أمس الاثنين، تابعته […]

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