بعد عودته للبيت الأبيض.. ترمب ينزع الكمامة ويوجه رسالة للأميركيين (صور+فيديو)

2020/10/06 | 09:59 - المصدر: NRT عربية

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الرئيس الأميركي دونالد ترمب

فوتو: ارشيف

منذ 23 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

وجه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، رسالة إلى الأميركيين هي الأولى بعد خروجه من المستشفى وعودته إلى البيت الأبيض، وذلك بعد 4 أيام قضاها في مستشفى عسكري حيث كان يتلقى العلاج من فيروس كورونا.

ونشر ترمب، في تغريدة على "تويتر" فجر اليوم الثلاثاء، 6 تشرين الاول 2020، تسجيلا مصورا أظهر لحظة عودته للبيت الأبيض، كما تحدث فيه عن فيروس كورونا، حيث صرح قائلا: "لا تدعوه يسيطر عليكم..



لا تخافوا منه".

وقال ترمب، "لا تدعها تسيطر عليك (كورونا)..



لا تخف منها..



سنعود، سنعود إلى العمل..



سنكون في المقدمة..



لا تدع الأمر يسيطر على حياتك..



اخرج وكن حذرا".

وحث الأميركيين في التسجيل المصور على النشاط والحرص، مؤكدا أن الولايات المتحدة لديها أفضل أدوية في العالم.

وعلى الرغم من أن أطباءه قالوا إنه لم يتجاوز بعد "مرحلة الخطر"، فقد ظهر ترمب، متحديا بلا كمامة في مقطع مصور نشر بعد وقت قصير من عودته إلى البيت الأبيض من مركز "والتر ريد" الطبي.

وغادر الرئيس الأميركي مساء أمس الاثنين المركز الطبي العسكري، حيث تلقى علاجا إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، ليعود إلى البيت الأبيض، حيث خرج مرتديا كمامة طبية وتوجه إلى سيارة ليموزين نقلته إلى مروحية خاصة في رحلة قصيرة إلى البيت الأبيض.

وامتنع ترمب، عن تقديم أي رد على أسئلة للصحفيين حول عدد المصابين بفيروس كورونا في البيت الأبيض، مكتفيا بالقول "شكرا جزيلا لكم".

وكان ترمب قد أعلن، الجمعة الماضي، أنه وزوجته ميلانيا أصيبا بفيروس كورونا المستجد، بينما أكدت إدارته أنه يعاني من أعراض طفيفة ويواصل أداء عمله، فيما أفادت مصادر عدة بأن ترمب، عانى من سعال ودرجة حرارة مرتفعة بينما أكد الرئيس نفسه أن حالته لم تكن جيدة جدا عند وصوله إلى مركز "والتر ريد" للعلاج.

pic.twitter.com/Sn4yTTg8eB

— Donald J.



Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020

pic.twitter.com/OxmRcZ5nUZ

— Donald J.



Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020

ر.إ

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