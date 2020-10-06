الصجري يفجر فضيحة بشأن الحلبوسي: ابرم عقدا وهميا بخمسة مليارات دولار

2020/10/06 | 10:02 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

فجر عضو مجلس النواب علي الصجري، الثلاثاء، فضيحة من العيار الثقيل تخص رئيس المجلس علي الصجري، مشيرا إلى أنه ابر عقدا لصالح شركة وهمية تابعة يتعلق باطعام الجيش العراقي بقيمة خمس مليار دولار.

وقال الصجري في تغريدة على موقعه بتويتر واطلعت عليه /المعلومة/، “الى الأخ الكاظمي في ظل ازمة صرف الرواتب وبدلا عن الاقتراض عليك بمحاربة الفساد وذلك بالغائك لعقد ابرمه وزير التجارة التابع لمحمد الحلبوسي مع وزارة الدفاع يخص اطعام الجيش العراقي بقيمة خمس مليار دولار بواسطة شركة وهمية تابعة للعجي السارق محمد الحلبوسي”.

ودعا الصجري رئيس الوزراء إلى “استرجاع الاموال بالقوة منه”.



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