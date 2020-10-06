2020/10/06 | 10:03 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قام متظاهرون مناهضون للحكومة القرغيزية، الثلاثاء، بالاستيلاء على مقرّ السلطة في العاصمة بشكيك وإطلاق سراح الرئيس السابق ألماظ بك أتامباييف، في تصعيد لاحتجاجاتهم على نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد في هذه الجمهورية السوفياتية السابقة في آسيا الوسطى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قرغيزستان.. متظاهرون يقتحمون مقر السلطة ويطلقون سراح الرئيس السابق) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قرغيزستان.. متظاهرون يقتحمون مقر السلطة ويطلقون سراح الرئيس السابق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).