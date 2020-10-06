2020/10/06 | 10:03 - المصدر: الفرات نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت امانة بغداد المباشرة باصلاح اربعة تخسفات بخطوط الصرف الصحي والامطار ضمن قاطع بلدية الكرادة.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المباشرة باصلاح ٤ تخسفات عملاقة بقاطع الكرادة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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