الاعتقال الاداري خرق فاضح للقانون الدولي

2020/10/06 | 10:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: الدكتور حنا عيسى – أستاذ القانون

الدولي

الاعتقال الإداري: امر صادر عن جهة ما

يقضي بحبس شخص ما دون توجيه تهمة معينة

أو لائحة اتهام بحيث يكون بناء على

ملفات سرية استخبارية، أو بسبب عدم وجود

اد

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