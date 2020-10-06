عالم على حافة الهاوية ثورة تلوح في الأفق - التيار الماركسي الأممي

2020/10/06 | 10:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#التيار_الماركسي_الأممي [تمت المصادقة على هذه الوثيقة خلال اجتماع الهيئة القيادية للتيار الماركسي الأممي، بعد مناقشة جرت في 12-13 شتنبر 2020.



إنها بمثابة تحيين لمنظوراتنا حول الوضع العالمي المتفجر.]نحن نعيش منعطفا تاريخيا حاسما.



ومن الطبيعي، في مثل هذه الأوقات، أن يبحث الناس عن نقاط مرجعية أو أوجه تشابه تاريخية.



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