الخصخصة وسلبياتها على الدول النامية - فلاح أمين الرهيمي

2020/10/06 | 10:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي من مساوئ الخصخصة عملية تحويل بعض الوحدات الإنتاجية في الدول النامية من نطاق القطاع العام إلى نطاق القطاع الخاص بسبب ضغط المؤسسات للتمويل الدولية (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي) التي جعلت الدول النامية تضطر لتبني برامج التثبيت الاقتصادي والتكيف الهيكلي لعلاج الأزمات الاقتصادية التي تتعرض لها الدول النامية، وتطبيق وبرنامج التكييف الهيكلي في الدول النامية أيضاً التي هي عبارة عن حزمة سياسات اقتصادي ......





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