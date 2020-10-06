فقر الدم … نقص الحديد في الجسم أهم اسبابه

2020/10/06 | 10:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..يعرف فقر الدم على ان جسم الانسان يعاني نقصاً في الهيموغلوبين او خلايا الدم الحمراء في الجسم، و الهيموغلوبين هو الحديد الغني بالبروتين في خلايا الدم الحمراء (كرات الدم الحمراء) التي تجيز نقل الاكسجين الى الانسجة.متى يحدث فقر الدم : يحدث فقر الدم عندما تكون نسبة الهيموغلوبين في دم الشخص منخفضة جداً […]

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