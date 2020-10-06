الشروع بانشاء مستشفى بسعة 40 سريرا في تلكيف

2020/10/06 | 10:20 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أعلنت مديرية صحة محافظة نينوى، الثلاثاء، عن الشروع بإنشاء مستشفى بسعة 40 سريرا في قضاء تلكيف.

وقال مدير عام صحة نينوى فلاح الطائي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، ان “الملاكات الهندسية في صحة نينوى شرعت بأعمال بناء الصرح الطبي الجديد، وهو مستشفى تلكيف التخصصي لخدمة سكان القضاء”.

وأضاف الطائي، أن “مدة انجاز المشروع لا تقل عن ستة اشهر، منوها بأن تخصيصاته ستمول من قبل وزارة الصحة تزامنا مع تفشي وباء كورونا داخل القضاء”.



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