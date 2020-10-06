الرافدين: سلف ال 10 ملايين للمتقاعدين من دون كفيل

2020/10/06 | 10:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد-واع

اعلن مصرف الرافدين،اليوم الثلاثاء، ان سلف المتقاعدين التي تمنح عن طريق البطاقة الالكترونية تصل الى ١٠ ملايين .

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية(واع):إن" التقديم على سلف المتقاعدين الكترونيا وعن طريق البطاقة،" مشيرا الى ان "السلف التي يتم رفعها للمتقاعدين بدون كفيل".

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